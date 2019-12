Gup assolve ex dg Asur Ciccarelli

Assolto l'ex direttore generale dell'Asur Piero Ciccarelli, accusato di corruzione nell'inchiesta della Procura di Ancona su presunti scambi di favori tra gli ex vertici Asur e la Medilife spa di Roma, società specializzata nell'erogazione di servizi nel settore sanitario. Questa la decisione del gup di Ancona Paola Moscaroli, dopo una breve camera di consiglio. Ciccarelli è stato assolto perché il fatto non sussiste. Assolti anche Alberto Carelli, ex direttore amministrativo Asur (per non aver commesso il fatto) e Gabriele Neri, membro della commissione di collaudo (perché il fatto non costituisce reato). I tre avevano chiesto di procedere con il giudizio abbreviato. Per gli altri indagati, che non avevano chiesto riti alternativi, il gup ha deciso il rinvio a giudizio. "Sapevo di aver sempre compiuto il mio dovere, anche se non a tutti può aver fatto piacere - il commento di CIccarelli -. L'odierna assoluzione non controbilancia la sofferenza patita".