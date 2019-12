Doni Specchio Tempi a studenti Arquata

Continua l'impegno della Fondazione Lo Specchio dei Tempi in provincia di Ascoli Piceno, duramente colpita dal terremoto del 2016. Ad Arquata del Tronto è giunto il referente del progetto Angelo Conti per consegnare doni natalizi ai giovani studenti dell'Isc "Specchio dei Tempi" che seguono le lezioni nella struttura, completa di palestra, realizzata a tempo di record proprio dalla Fondazione della famiglia Agnelli. Per il progetto "Connettiamo i bambini del mondo" è stato allestito un collegamento via internet per gli auguri di Natale fra le scuole "Sandro Pertini" di Torino e "Specchio dei tempi" di Arquata. E' stata una giornata speciale anche perché è stato eletto il minisindaco del Comune che affiancherà il sindaco vero, Aleandro Petrucci, sulle tematiche dei ragazzi. Si chiama Chiara Longa e ha 14 anni. Specchio dei Tempi ha annunciato che proseguirà nel suo impegno anche per favorire le nascite che nel territorio terremotato sono in forte calo.