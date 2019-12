Travolto mentre attraversa, morto

Un uomo di 84 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a San Benedetto del Tronto. L'anziano stava attraversando la strada sul lungomare Trieste, quando è stato investito da una moto che sopraggiungeva. Inutili i soccorsi che gli sono stati prestati dai sanitari del 118 giunti in breve sul posto. Per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale sono al lavoro degli agenti della polizia locale.