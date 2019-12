Terremoto: Ceriscioli, San Venanzio importante per cratere

(ANSA) - CAMERINO (MACERATA), 15 DIC - "Il vescovo, mons.

Massara, lo aveva dichiarato mesi fa che sicuramente prima di Natale avrebbe riaperto la chiesa. L'ha potuto fare grazie alla generosità di un privato". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, oggi a margine della cerimonia per la riapertura della basilica di San Venanzio a Camerino, restaurata dopo il terremoto del 2016. "Questo appuntamento prima di Natale è veramente importante - ha aggiunto -, uno spazio recuperato, restaurato, bellissimo, con una tempistica che raramente si riesce a portare a casa. Non potevamo che essere qui - ha sottolineato - a Camerino, insieme a questa comunità duramente colpita dal sisma. Ma questo è anche un luogo importante, simbolico per l'intera area de cratere. Credo che questa giornata arriverà una spinta per tutti, un momento di riflessione vicino alle festività, facendo capire che - ha concluso -, sia pure con lentezza, si fanno passi avanti importanti a favore di tutti". (ANSA).