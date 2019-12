Gestore cannabis shop arrestato, spaccio

(ANSA) - Ufficialmente nel cannabis shop vendeva prodotti derivati dalla canapa, ma sottobanco gestiva un traffico di stupefacenti, a cui hanno messo fine gli agenti del Commissariato di Ps Senigallia.

L'operazione è partita con il monitoraggio dell'attività commerciale nei pressi del lungomare Alighieri. Nel pomeriggio di ieri il controllo a carico di un 40enne di origini lombarde, da tempo presente a Senigallia: è stato rintracciato nei pressi dell'autostrada. Nell'auto sono stati rinvenuti 2 kg tra marijuana e cocaina. La perquisizione si è estesa al locale commerciale, dove gli agenti hanno trovato altri 3,5 kg di droga, sia all'abitazione, dove erano nascosti oltre 2 kg di marijuana. L'uomo è stato posto ai domiciliari per detenzione con finalità di spaccio in attesa della direttissima. La droga, circa 8 kg, sequestrata e il negozio chiuso. Il giudice ha confermato i domiciliari per il 40enne, altri accertamenti sono stati disposti a carico della sua compagna.