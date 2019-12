Operazione 'Oro rosso' Polfer

(ANSA) - ANCONA, 7 DIC - Quarantadue operatori di polizia ferroviaria del Compartimento Polfer per Marche, Umbria e Abruzzo impiegati, 65 persone identificate, 25 controlli a depositi di materiale ferroso, 5 pattuglie automontate dislocate lungo le tratte ferroviarie nelle zone più sensibili. E' il bilancio dell'operazione "Oro rosso" che, ciclicamente disposto dal Servizio Polizia Ferroviaria di Roma su scala nazionale, si prefigge di contrastare il fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario. L'attività preventiva permette di scongiurare l'asportazione del pregiato materiale utilizzato, in ferrovia, per alimentare la circolazione dei treni, evitando così pesanti ripercussioni sulla regolarità dei trasporti e disagio al servizio viaggiatori.