Fermo Link, treno e bus a P. S. Giorgio

Un unico biglietto per un trasporto intermodale rapido, economico e green. E' Fermo Link, il collegamento che permette di arrivare in treno a Porto San Giorgio e da lì raggiungere in bus il centro città di Fermo con un solo titolo di viaggio. Una soluzione frutto della sinergia fra Trenitalia e Trasfer, azienda di trasporto pubblico locale del Fermano, che rientra nel progetto nazionale di intermodalità e che mira ad agevolare l'interscambio ferro/gomma e facilitare l'accesso ai servizi. Il collegamento Fermo Link, 103 bus (52 in andata e 51 al ritorno) nei giorni feriali, sarà operativo da domenica 15 dicembre, con tempi di interscambio di circa 15 minuti e un migliore raccordo tra orari di treni e bus. E' stato presentato a Fermo da Fausto Del Rosso, direttore regionale Marche di Trenitalia e da Fabiano Alessandrini, presidente di Trasfer, alla presenza di Angelo Sciapichetti, assessore regionale ai Trasporti e Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo.