Cc,gen.Ciceri in visita a Legione Marche

(ANSA) - ANCONA, 6 DIC - Il Generale di Corpo d'Armata Ilio Ciceri, vice comandante generale dell'Arma e comandante interregionale carabinieri "Podgora" di Roma, ha visitato il Comando della Legione Carabinieri "Marche" per lo scambio di auguri in occasione delle imminenti festività di fine anno.

L'alto ufficiale è stato ricevuto dal comandante della Legione, Generale di Brigata Fernando Nazzaro, alla presenza del comandante della Regione Carabinieri Forestale "Marche", dei cinque comandanti Provinciali, dei comandanti di alcune Compagnie e Stazioni dipendenti, del personale della sede, di quelli dei Reparti Speciali e di una rappresentanza del Co.Ba.R.

"Marche" e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. CICERI ha ricordato i militari caduti nel 2019 nell'adempimento del dovere. Ha inoltre espresso apprezzamento, stima e ringraziamento a tutti i militari dell'Arma che prestano servizio nel territorio della Legione, per il costante impegno profuso nello svolgimento del servizio.