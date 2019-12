Nel 2019 1.200 studenti in Consiglio

(ANSA) - ANCONA, 5 DIC - Giovani protagonisti sempre più numerosi delle attività formative nel Consiglio regionale delle marche. Sono circa 1.200 i ragazzi, provenienti dalle scuole marchigiane, ma anche studenti stranieri e universitari, che hanno partecipato nel 2019 ai numerosi progetti organizzati a Palazzo delle Marche e in Aula consiliare dove sono stati ricevuti dal presidente Antonio Mastrovincenzo e da diversi consiglieri regionali. Incontri di approfondimento su diverse tematiche, politiche europee, laboratori di carattere legislativo, iniziative culturali, ma soprattutto visite formative per far conoscere ai ragazzi il funzionamento dell'Assemblea legislativa con la possibilità anche di assistere alle sedute consiliari. Ultimi in ordine di tempo, oltre 100 studenti delle medie Donatello di Ancona. Ampio spazio quest'anno è stato rivolto all'alternanza scuola-lavoro, anche presso le Autorità indipendenti, in particolare negli uffici del Garante dei diritti. Novità 2020 i tirocini formativi per studenti universitari.