Hamilton felice di scambio con Rossi "correrò con una leggenda"

Lewis Hamilton aspetta con ansia lo show alla guida con Valentino Rossi. Al post del campione di Tavullia in vista dell'appuntamento a Valencia il prossimo 9 dicembre, che vedrà il britannico in sella alla Yamaha e Rossi al volante della Mercedes, il sei volte iridato della Formula 1 replica con un messaggio sui social: "Sono molto emozionato di questo scambio con una leggenda come Valentino Rossi. Sei pronto, Vale?" le parole di Hamilton. (ANSA).