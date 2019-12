Dedicato a Lorenzo lab Savoia Benincasa

(ANSA) - ANCONA, 5 DIC - E' dedicato a Lorenzo Farinelli, il giovane medico di Ancona morto a febbraio nel febbraio scorso a causa di un linfoma non-Hodgikin, che per curarsi all'estero aveva lanciato una raccolta fondi, commuovendo il web, il nuovo laboratorio inaugurato oggi all'Istituto Savoia-Benincasa, dove il dottore aveva studiato. La struttura, un ampio e luminoso spazio a fianco dell'Aula Magna, si chiama Future Lab, ed è stata progettata grazie ad un finanziamento di 100 mila euro del Miur come polo per promuovere l'innovazione e la formazione dei docenti ispirandosi ai modelli didattici del Mit di Boston e dell'Università di Harvard. E' composto da un anfiteatro a gradini in legno che può diventare anche sala di proiezione, con tavolini e sedie leggere e facilmente spostabili, uno spazio contenente macchinari per l'artigianato digitale e robot educativi. Vi sono inoltre una sala adibita a stazione-radio per gli studenti, attrezzature per riprese video e servizi fotografici, e scrivanie per la realtà virtuale.