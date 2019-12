Sardine: sindaca Ancona, una gioia averle in città

(ANSA) - ANCONA, 4 DIC - "In una città di mare come Ancona non potevano mancare le sardine! È una gioia la loro presenza nella nostra città". Così la sindaca Valeria Mancinelli (Pd) su Facebook, a proposito del raduno delle sardine annunciato per domani alle 18:30 in piazza del Plebiscito nel capoluogo marchigiano. "Quando i cittadini si ritrovano nelle piazze per partecipare e dire la loro - osserva Mancinelli - è segno di vitalità, un giacimento di risorse per la buona politica. Non intendo metterci il cappello né scambiare i ruoli, perché chi ha scelto liberamente di fare politica e di amministrare la cosa pubblica deve trasformare in energia positiva e battaglia politica queste sollecitazioni. Le sardine sono il vivaio, la linfa per la buona politica - conclude - e ci chiedono di svolgere meglio il nostro servizio alla comunità".(ANSA).