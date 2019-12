A Sassoferrato Albero di Natale più alto

(ANSA) - SASSOFERRATO (ANCONA), 4 DIC - Il piccolo Comune di Sassoferrato è pronto a illuminare l'Albero di Natale naturale più alto d'Italia. Appuntamento alle 18 dell'8 dicembre nel centro storico della città, che conta circa 7.000 abitanti.

Saranno centinaia le lampadine che addobbano l'abete alto circa una trentina di metri, posizionato nella centralissima via Cavour. I bambini della scuola primaria accompagneranno l'evento con un concerto in piazza. Con l'accensione delle luci prende il via il cartellone natalizio, ricco di manifestazioni e iniziative fino al 6 gennaio.