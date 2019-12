Tartufo Sibillini a Miami con Bottura

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 2 DIC - Grazie allo chef stellato Massimo Bottura, recentemente protagonista ad Amandola (Fermo) per "Diamanti a tavola", il tartufo dei Sibillini è stato protagonista della cena di beneficienza che si è svolta domenica 1 dicembre a Miami. Il ricavato è stato devoluto a "Food for Soul," l'organizzazione non profit fondata da Bottura e Lara Gilmore, per ridurre lo spreco alimentare e incoraggiare l'inclusione sociale. Ai fornelli quattro chef stellati, tra cui Bottura, che ha arricchito i suoi tortellini in crema di parmigiano con il tartufo bianco pregiato proveniente dai Sibillini.

Lo chef modenese ha voluto contribuire alla rinascita del territorio montano terremotato in accordo con il Comune di Amandola e la Tuber Communications, offrendo al Tartufo dei Sibillini una vetrina straordinaria come appunto la cena "Once Upon a Kitchen", un'esperienza sensoriale senza precedenti, che si è tenuta al New World Center di Miami Beach.