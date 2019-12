Gioca Volley S3, Ancona ultima tappa

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Ultima tappa di 'Gioca volley S3 in sicurezza', il tour nato nel 2016 per promuovere la cultura della sicurezza ferroviaria, il valore della legalità, il rispetto reciproco e le regole attraverso lo sport e il gioco di squadra. L'11 e 12 dicembre al PalaRossini di Ancona l'appuntamento col circuito organizzato da Ansf, Polfer e Fipav con il supporto di Kinder Joy of Moving.

In sei mesi il tour ha toccato quattro regioni e coinvolto 15mila giovanissimi. Tutti sottorete per schiacciare e imparare utili consigli circa la sicurezza ferroviaria. Testimonial, oltre ad Andrea Lucky Lucchetta, anche Samuele Papi e Giacomo Giretto. Tre campioni per una due giorni all'insegna di divertimento e sicurezza ferroviaria.