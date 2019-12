5+1 da 700mila euro a Cerreto d'Esi

(ANSA) - CERRETO D'ESI (ANCONA), 2 DIC - La fortuna bacia Cerreto D'Esi (Ancona). Centrato il 5+1 nel concorso 144 del SuperEnalotto di sabato 30 novembre, vinti oltre 692 mila euro.

La schedina vincente, come anticipano i media locali, è stata giocata alla tabaccheria Gasparrini di via Verdi. La combinazione estratta era: 2, 21, 47, 52, 66 e 77; numero jolly 9 e superStar 73. Ieri sera l'ufficializzazione della vincita da parte della Sisal ai gestori della ricevitoria. Adesso la famiglia Gasparrini attende, nei prossimi giorni, un cenno dal fortunato o della fortunata che trascorrerà sicuramente un Natale diverso. La sua identità non si conosce, al momento.

Potrebbe essere un residente della piccola cittadina al confine tra le province di Ancona e Macerata o un automobilista che, per raggiungere la Ss 76, dall'entroterra di Castelraimondo o Matelica, deve attraversare Cerreto D'Esi.