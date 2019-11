Fileni, lancia linee carni rosse bio

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - Fileni BIO, azienda marchigiana leader del pollo biologico, amplia l'offerta e porta sulle tavole una nuova gamma di carni rosse biologiche. Forte di una lunga esperienza nel settore avicolo bio, con la creazione della più sviluppata e innovativa filiera integrata biologica italiana, Fileni Alimentare Spa arricchisce la linea Fileni BIO con sei nuovi prodotti: quattro di carne di bovino (fettine sceltissime, fettine sottili, macinato e hamburger) e due di suino (arista a fette e salsicce aperte). Carni vengono da capi nati e allevati in aziende agricole biologiche italiane, macellati e lavorati in Italia, in un nuovo stabilimento dedicato con tecnologie avanzate. Gli animali allevati in maniera biologica vivono su terreni e pascoli senza Ogm, pesticidi o altre sostanze chimiche. Con l'avvio della commercializzazione delle carni rosse BIO, Fileni lancia anche l'"ecovassoio": pack con film stampato sul fronte, da riciclare nella plastica, e vassoio in cartoncino (Fsc) che si ricicla nella raccolta carta.