Berloni: Ceriscioli, Regione farà sua parte per necessità

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - "La crisi della Berloni è un vero fulmine a ciel sereno. La Regione farà la sua parte per le necessità che ci verranno rappresentate". È il commento del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, apprese le notizie relative alla liquidazione della Berloni Cucine. "Un marchio storico della regione - ricorda - che ha contribuito a rafforzare nel mondo il Made in Italy e il Made in Marche, simbolo di una produzione di qualità e altamente qualificata.

Facciamo fatica a capire esattamente quello che stia succedendo.

Il nostro impegno, comunque, - conclude - non verrà meno e non mancherà la nostra vicinanza nei confronti delle 85 famiglie dei lavoratori coinvolti in questa crisi aziendale".(ANSA).