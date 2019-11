Osimo fornita da Acquedotto del Nera

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - A Osimo, Montecassiano e Montefano è arrivata l'acqua di ottima qualità dell'Acquedotto del Nera.

"E' da 40 anni che aspettiamo questo momento - ha detto il sindaco di Osimo Simone Pugnaloni, insieme agli altri 'colleghi', durante un incontro stampa presso la sede dell'Astea -. Oggi siamo soddisfatti, ma dobbiamo chiedere alla Regione Marche di estendere la concessione di ulteriori 50 l/s. In prospettiva dovremo arrivare a 350 l/s per coprire tutti i comuni rimanenti". Per Fabio Marchetti, ad di Astea, "è stato un lavoro in sinergia tra gli enti e i sindaci. Siamo soddisfatti dell'acqua del Nera che arriva ai cittadini di Osimo, Montecassiano e Montefano, ma dobbiamo raggiungere con la rete i restanti 11 Comuni del territorio delle province di Ancona e Macerata". Il sindaco di Montecassiano Leonardo Catena ha parlato di "una giornata speciale per tutti i cittadini. Poter utilizzare l'acqua del Nera porterà un beneficio anche dal punto di vista della diminuzione delle bottiglie di plastica".