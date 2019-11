Industria: Berloni (cucine) in liquidazione, sciopero

(ANSA) - PESARO, 28 NOV - La proprietà della Berloni Group srl ha deciso di mettere in liquidazione l'azienda. Berloni Group, marchio storico di produzione di cucine, nasce nel 2014 prendendo in affitto prima e successivamente acquistando un ramo d'azienda della Berloni spa, con il passaggio nelle mani di proprietari taiwanesi, decisi a investire nel territorio pesarese in uno dei settori più riconoscibili del Made in Italy.

Oggi però la decisione della messa in liquidazione. "Siamo nuovamente al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici per difendere i posti di lavoro - dice Giuseppe Lograno, della Fillea Cgil -. Questa decisione terribile e inaspettata porterà alla chiusura dello stabilimento, la perdita dei posti di lavoro degli 85 dipendenti circa, problemi per i tanti piccoli artigiani del distretto che lavoravano con loro. La chiusura di un sito importante come questo nel nostro territorio impoverisce tutta la comunità ed è per queste ragioni che non può essere accettata. Faremo tutto ciò che sarà possibile - annuncia - per modificare questa decisione e per dare tutele a chi subisce queste decisioni prese a migliaia di chilometri da questa provincia. Da domani 29 novembre è stato proclamato lo sciopero, e i lavoratori e le lavoratrici saranno davanti i cancelli aziendali per manifestare contro questa decisione".