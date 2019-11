3 kg eroina e 300 gr cocaina in garage

(ANSA) - Tre chilogrammi eroina, 3 etti di cocaina e 6 flaconi di metadone, oltre ad una pressa meccanica, bilancini e materiale vario per il confezionamento di panetti.

E' quanto hanno scoperto i carabinieri di Cattolica in un garage di Pesaro, preso in affitto da una una coppia, marito e moglie ultracinquantenni di Saludecio (Rimini), insieme ad un altro box. Nei giorni scorsi i militari avevano scoperto nel primo garage droga e armi modificate, e arrestato la donna, già nota alla giustizia, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi modificate. Ieri sono tornati in città e su delega dell'autorità giudiziaria hanno perquisito il secondo garage, dove c'erano eroina, cocaina, metadone e vari attrezzi e materiali. La donna, dopo l'interrogatorio di convalida, è rimasta in carcere.