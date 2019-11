APesaro riapre Cinema Astra in centro

(ANSA) - PESARO, 23 NOV - In epoca di multiplex, o di spettatori che restano a casa a guardare la Tv, va in controtendenza Pesaro, dove dopo oltre 10 anni riapre il cinema Astra in centro con una sala da 154 posti. Un'operazione varata da Fulvio Urbinelli, in collaborazione con Massimiliano Giometti e Cineclub Shining. A 'battezzare' la rinnovata struttura il regista Pupi Avati (è stato proiettato il suo ultimo film 'Il signor diavolo') e il sindaco Matteo Ricci. "Si tratta di un investimento privato con una forte valenza pubblica - il commento di Ricci -. Il cinema arricchisce il centro storico sul piano culturale e aggregativo". Per Avati "è un giorno di festa, come quando nasce un bambino per la seconda volta. Il cinema in centro? Un fenomeno opportuno e molto apprezzabile, perché la multisala non ha risolto i problemi del cinema. Questi monoschermi invece radicano una clientela mirata verso una proposta cinematografica alternativa. Complimenti per l'iniziativa". Intanto cerca di "finalizzare la biografia di Dante Alighieri".