Lega Filo oro, Anna dei Miracoli a Osimo

(ANSA) - Debutta domani al teatro La Nuova Fenice di Osimo, città della Lega del Filo d'Oro, la pièce teatrale "Anna dei Miracoli" di William Gibson, interpretata da Mascia Musy con la regia di Emanuela Giordano, prodotta dal Teatro Franco Parenti per l'associazione che si occupa da anni di sordociechi. Ispirata alla storia vera della sordocieca Helen Keller (1880-1968) che riuscì ad imparare a parlare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie all'intervento della sua insegnante Anne Sullivan, fino alla laurea nel 1904 e poi al ruolo di attivista a favore di persone con disabilità, riporta a teatro un testo, inizialmente concepito per la Tv e poi diventato un celebre film: The Miracle Worker, con Anne Bancroft (premio oscar nel 1962) e la regia di Arthur Penn. Lo spettacolo con uno sguardo contemporaneo getta luce su cosa succede quando in una famiglia arriva il figlio "diverso", quello che si pensa possa nascere solo in casa d'altri, quello con cui non riescono nemmeno a comunicare.