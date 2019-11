Raccolta firme Monteciccardo per Pesaro

A Monteciccardo parte la raccolta firme per il referendum consultivo per la fusione per incorporazione con Pesaro, promossa da un comitato spontaneo di residenti. "Lusingati ma cauti" dice il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. "Ci fa piacere che tanti cittadini di Monteciccardo guardino al Comune di Pesaro come 'unica possibilità di rilancio economico-sociale e culturale' - aggiunge - e crediamo fortemente nei processi di aggregazione dal basso in unioni di Comuni e fusioni". Ma "ci risulta che il Comune di Monteciccardo abbia grandi problemi di bilancio". Quindi, "vogliamo vedere bene i conti e valutare in modo accurato la situazione prima di prendere un orientamento. Nei prossimi giorni studieremo le carte". Positivo il fatto che il percorso parta "dal basso, cioè dagli stessi residenti di Monteciccardo, è un aspetto che denota maturità. Tanti cittadini, pragmaticamente, guardano ai processi di aggregazione dal basso per avere Comuni più forti, moderni ed efficaci. E salvaguardare i servizi nel territorio".