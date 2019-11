Msc e Sferisterio, crociera amanti opera

(ANSA) - ANCONA, 8 NOV - Parte da Ancona il 17 luglio prossimo la prima crociera per gli appassionati della lirica, ed è effettuata dalla nave Msc Sinfonia, su iniziativa dell'Agenzia di Viaggi Estrovagante, in collaborazione con lo Sferisterio di Macerata. Prevede di affiancare alla guida di Msc, un esperto di opera indicato dallo Sferisterio che nel corso dell'itinerario e Venezia, Spalato, Creta, Zante e Dubrovnik, illustrerà ai passeggeri che hanno scelto questo tipo di viaggio (se ne prevedono un centinaio), le bellezze e le tradizioni teatrali dei luoghi toccati. A loro saranno anche dedicati anche momenti musicali ed incontri sull'opera. Al termine della settimana di crociera, la Sinfonia approverà ad Ancona il 24 luglio e da qui i croceristi verranno trasportati allo Sferisterio per assistere al 'Don Giovanni' di Mozart, presentato in esclusiva dalla direttrice artistica del Macerata Opera Festival Barbara Minghetti. Il costo della crociera varia da un minimo di 1.380 euro ad un massimo di 2.340 a persona.