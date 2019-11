Anpi deposita esposto cena Acquasanta

Il presidente dell'Anpi di Ascoli Piceno Pietro Perini ha depositato in Procura un esposto sulla cena del 28 ottobre scorso in un ristorante di Acquasanta Terme, "celebrativa" della ricorrenza della Marcia su Roma. Sul menù compariva il volto di Benito Mussolini, una sua frase e fasci littori, vicino al simbolo di Fratelli d'Italia. Alla cena avevano partecipato anche rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e il deputato Francesco Acquaroli, entrambi di Fdi, oltre al segretario provinciale di Fdi Luigi Capriotti, che poi hanno preso le distanze dall'iniziativa. Il nome di Acquasanta Terme è legato all'eccidio nazifascista delle frazioni di Pozza e Umito, avvenuto l'11 marzo 1944, in cui furono uccise dieci vittime civile e, in uno scontro a fuoco, 26 partigiani. L'esposto fa riferimento alla legge Mancino, alla legge Scelba e all'art. 604 bis del codice penale.