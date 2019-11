Auto fuori strada, grave 24enne

Un 24enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto stamen intorno alle 4 in via Primo maggio, alla periferia di Ancona. Il giovane era alla guida della sua Ford Focus quando, per causa in corso di accertamento, è andato a finire contro un albero, l'auto si è poi cappottata sulla strada. Per liberare il ragazzo, intrappolato tra le lamiere, con il motore sulle gambe, i vigili del fuoco hanno lavorato per circa mezz'ora. Sul luogo anche la Croce Gialla e l'automedica del 118. Il ferito è stato poi trasportato all'ospedale di Torrette: anche se in gravi condizioni non sarebbe in pericolo di vita.