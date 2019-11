Ats 12 arriva pronto intervento sociale

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 1 NOV - Per donne vittime di violenza, minori abbandonati, anziani e disabili in estrema difficoltà arriva un servizio di pronto intervento per fronteggiare le emergenze, attivo anche di notte e nei weekend, quando gli uffici comunali sono chiusi. Ad avviare il servizio di 'Pronto intervento sociale' sarà nel 2020 l'Ambito Territoriale Sociale 12, di cui Falconara è capofila e che comprende anche i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi, per un totale di 70 mila abitanti.