Morto ex rettore Urbino prof. Bogliolo

E' morto a 81 anni l'ex rettore dell'Università di Urbino prof. Giovanni Battista Bogliolo. Né dà notizia l'ateneo: "Un grande dolore ha colpito l'Università di Urbino alla notizia della scomparsa del prof. Giovanni Bogliolo". "Il Prof. Bogliolo ha raccolto una difficile eredità: quella di succedere a Carlo Bo" ricorda il rettore Vilberto Stocchi. Con la sua opera di traduttore ha dato un contributo significativo allo sviluppo degli studi sui grandi autori della letteratura francese. "Nato a Laigueglia nel 1938, giunse a Urbino nel 1968 per insegnare Lingua e Letteratura Francese. Per affinità di docenza e per vicinanza affettiva, fu sempre accanto a Bo fin dai tormentati momenti della contestazione studentesca e attraversò con lui le alterne vicende dell'Università. Toccò a Bogliolo, eletto Rettore nel 2001, affrontare il difficile dibattito anche politico verso la statalizzazione, esteso inevitabilmente in città a chi vi si opponeva strenuamente senza considerare l'improbo confronto con atenei statali".