Fascismo: cena per marcia Roma. Anpi, denuncia per apologia

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 OTT - "Abbiamo dato mandato al nostro avvocato per presentare un esposto poiché a nostro avviso in quel menu si integra il reato di apologia di fascismo sul quale chiediamo alla Procura di Ascoli Piceno di fare gli opportuni approfondimenti". Così il presidente provinciale dell'Anpi di Ascoli Piceno Pietro Perini sulla cena di ieri ad Acquasanta Terme, organizzata dalla sezione locale di Fratelli d'Italia nel giorno della marcia su Roma, con l'effigie di Mussolini e il fascio littorio ben in vista sul menu.

"E' una cosa gravissima, - attacca Perini - ma purtroppo non mi stupisce poiché con l'avvento di Salvini quelli che prima erano i fascisti ora hanno solo cambiato nome, si fanno chiamare sovranisti, e quello che è successo ieri ne è solo la conferma, una prova provata. E' inammissibile che queste cose vengano ancora sdoganate come goliardia, cose folkloristiche, nostalgiche. Qui bisogna alzare il tiro e punire chi fa queste cose; ci sono leggi che lo permettono, - conclude - ma non vengono applicate. E' ora di applicarle specie in presenza di un volantino, con il volto di Mussolini e il fascio littorio".(ANSA).