Fascismo: cena Acquasanta T.; 'non era cena per marcia Roma'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 29 OTT - "Cena per festeggiare la marcia su Roma? Smentisco questa notizia e ribadisco l'estraneità mia e del partito di Fratelli d'Italia". Così in una nota il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti che spiega: "Ieri, insieme all'amico On. Francesco Acquaroli, siamo passati a salutare un gruppo di amici ad Acquasanta che stavano festeggiando la vittoria in Umbria ed abbiamo parlato di alcuni problemi sulla ricostruzione. Non abbiamo partecipato a nessuna cena con busti o fasci". "Non mi piacciono le nostalgie e le condanno, - precisa il sindaco di Ascoli Piceno - anche perché a 36 anni il mio sguardo ed il mio pensiero di amministratore è rivolto al futuro delle giovani generazioni".(ANSA).