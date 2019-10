Vino,certificazione bio tenute Pieralisi

Doppio brindisi per Tenute Pieralisi srl di Maiolati Spontini, l'azienda agricola di proprietà della famiglia Pieralisi che ha festeggiato in cantina l'arrivo della certificazione di agricoltura biologica e la nascita di due nuovi prodotti di Verdicchio dei Castelli di Jesi doc: il "1622" Spumante metodo Classico dosaggio zero, e il doc classico "Nativo".

"Festeggiamo - ha commentato l'amministratore delegato Andrea Pieralisi - la conclusione di un lungo processo di riconversione dell'intera azienda e di tutti i nostri prodotti al bio, vini a marchio Tenute Pieralisi e Terre Monteschiavo, ma anche olio e sementi. Una certificazione sul quale abbiamo investito molto, convinti che la genuinità sia la chiave per creare un prodotto di eccellenza". Di "prodotti all'avanguardia" ha parlato l'imprenditore Gennaro Pieralisi, fondatore e presidente dell'azienda agricola nata nel 2012 e convertita alle pratiche biologiche dal 2016.