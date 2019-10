Pmi: Ceriscioli, Marche regione fondata sulla piccola impresa

(ANSA) - ANCONA, 26 OTT - "Le Marche sono fondate sulla piccola impresa e la Regione quattro anni fa ha fatto una scelta che è stata quella di non far pagare le tasse per tre anni a chi apre qui una nuova impresa. È il contributo, la spinta che vogliamo dare a chi si mette in prima persona in questa grande avventura. E per fortuna sono ancora tanti. La presenza oggi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte rappresenta un'occasione per rafforzare il dialogo con il Governo nazionale e dare agli artigiani quell'attenzione che loro chiedono per non finire nel mirino delle misure fiscali e per essere considerati una risorsa utile per far ripartire il Paese". Lo ha detto il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, durante l'assemblea nazionale della Cna, alla presenza del premier Conte e del ministro dello Sviluppo economico Patuanelli. Il governatore ha poi ricordato il ruolo della Cna, che in questi anni, attraverso la creazione della Camera di Commercio unica, ha fatto tanti passi in avanti nella capacità di riformare le cose e migliorarle anche con il dialogo costante con le istituzioni, partecipando, così, al rilancio dell'economia del territorio.

Ricordo in particolare - ha aggiunto - come si è spesa sul tema dell'acquisto, da parte della Regione, di centinaia di appartamenti invenduti realizzati da piccole imprese artigiane, che hanno permesso di rimettere in moto un pezzo di economia. È attraverso il confronto costante fatto con le categorie e con le imprese che si lavora per il rilancio del territorio".

All'assemblea Cna, dal titolo 'La nostra sfida per l'Italia" , hanno partecipato circa cinquemila tra artigiani e piccoli e medi imprenditori.(ANSA).