'Autocertificazioni'sisma contro Governo'

'Autocertificazioni' sullo stato della ricostruzione post sisma e cartelli affissi in varie parti di Ancona, dove oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte partecipa all'assembla nazionale della Cna. "Autocertifico: 3 anni di nulla e macerie, 4 Governi, sappiamo chi è stato" la scritta sui cartelli, posizionati dalla rete Terre in Moto. "Il 26 ottobre è un giorno simbolico per chi ha vissuto sulla propria pelle il sisma 2016-2017 perché proprio oggi, tre anni fa, fortissime scosse colpirono l'Appennino - si legge in una nota -. Oggi il presidente del Consiglio Conte sarà ad Ancona e noi questa notte abbiamo voluto dargli il benvenuto nelle Marche affiggendo dei messaggi chiari, in città e in altri Comuni dell'Appennino, in cui 'autocertifichiamo', lo stato delle cose nel cratere. Nel recente (ennesimo) Decreto Sisma varato in settimana è stata introdotto lo strumento dell'autocertificazione. Noi non abbiamo voluto perdere tempo e abbiamo utilizzato immediatamente questa utile semplificazione".