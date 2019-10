Scivola lastra metallica, muore titolare

(ANSA) - TOLENTINO (MACERATA), 25 OTT - Mortale infortunio sul lavoro in un'azienda meccanica di via Colombo a Tolentino. Ha perso la vita il titolare Rinaldo Pettinari di Pollenza, di 68 anni. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Tolentino una lastra metallica è scivolata, abbattendosi su di lui. La morte è stata quasi immediata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i tecnici del Servizio infortuni sul lavoro.