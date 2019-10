Regioni, Carloni entra in Gruppo Lega

Il consigliere regionale Mirco Carloni (Marche 2020-Area Popolare) entra nel Gruppo della Lega.

Lo hanno annunciato in una conferenza stampa il responsabile regionale del partito, sen. Paolo Arrigoni, Carloni e i consiglieri leghisti, alla presenza di esponenti locali e regionali. Tra loro Andrea Maria Antonini, commissario provinciale ad Ascoli, nominato anche responsabile regionale per gli enti locali. "Nessun ragionamento è stato fatto su candidati al Consiglio e men che meno su candidati governatori", ha risposto Arrigoni alle domande dei cronisti su un eventuale candidatura di Carloni a governatore: la priorità è "potenziare il movimento e lavorare per una proposta di sviluppo e futuro delle Marche". "Ho una storia che viene dal centro - ha detto Carloni -. Ho scelto la Lega perché è la forza politica che rappresenta il cambiamento dopo 5 anni d'immobilismo e incompetenza"; "Il Pd ha fallito come partito e Ceriscioli ha fallito come governatore: il declino della regione è sotto gli occhi di tutti".