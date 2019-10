Pistola a salve e cocaina, arrestato

Una pistola a salve, con il tappo rosso rimosso, è stata trovata dai Carabinieri di Chiaravalle nell'abitazione di un 50enne del posto, italiano, che è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Oltre all'arma finta, sulla quale sono in corso accertamenti, durante l'operazione antidroga sono state trovate dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,30 gr e 6,43 gr lordi di sostanza da taglio. Droga e pistola erano nascoste in vari locali della palazzina dove vive l'uomo, dell'abitazione e sua pertinenza. I militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione e materiale per confezionare la sostanza stupefacente. Nel corso del 2019, i Carabinieri della stazione di Chiaravalle hanno sequestrato circa 8,2 kg di droga ed eseguito per spaccio di droga due arresti e cinque denunce.

Sono state segnalate 14 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.