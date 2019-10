Moto: Rossi, motivazione sempre forte

Domenica in Australia Valentino Rossi raggiungerà le 400 gare nel motomondiale. "Ne abbiamo fatta di strada, su questo circuito... - ha ricordato in conferenza stampa - E' bello festeggiare questo traguardo qui, piloti e tifosi amano questo tracciato, è uno dei migliori posti in cui festeggiare un bellissimo traguardo. Il bel tempo purtroppo arriva prima rispetto al giorno della gara, oggi c'è un bel cielo azzurro, ma probabilmente dovremo correre in condizioni avverse, con un meteo variabilissimo".

"La motivazione c'è, deve essere sempre forte, anche quando le cose non vanno al meglio" ha aggiunto il pilota Yamaha, la cui ultima vittoria risale ad oltre due anni fa.