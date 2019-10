Prove intesa Pd-M5s nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 21 OTT - Prove di avvicinamento, nelle marche, tra Pd e M5s. A prendere l'iniziativa il segretario regionale dem Giovanni Gostoli, che ha lanciato l'idea di una tavola rotonda sulla lotta alla povertà da organizzare insieme "con buon senso e buona volontà". Un'idea nata dopo la diffusione dell'Atlante dell'infanzia a rischio: "la povertà è ancora una grande emergenza del Paese". Nella tavola rotonda dovranno essere coinvolti operatori, associazioni e Comuni "per fare una valutazione dell'impatto sociale, dal Reddito di Inclusione al Reddito di Cittadinanza e avanzare proposte per migliorare lo strumento che ha bisogno di correttive e politiche di inclusione, valorizzando la centralità della rete dei servizi sul territorio". "Personalmente sono d'accordo, tanto che sto scrivendo a Roma al ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, per sapere se può mandare qualche esperto a partecipare - la risposta del capogruppo regionale pentastellato Gianni Maggi -.

Lei è la 'mamma' del Reddito di Cittadinanza, del salario minimo".