Turismo: a Fano +11,86% presenze

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 19 OTT - Dati positivi per la stagione turistica 2019 lungo la riviera fanese. Secondo le statistiche fornite dalla Regione Marche, Fano ha fatto registrare un numero di arrivi uguale a quello dello scorso anno (90.418 contro i 90.415), ma un significativo 11,86% in più di presenze, che sono passata dalle 446.383 del 2018 a 508.364 di questa estate. Un trend in crescita, quindi, realizzato grazie alla varietà di strutture ricettive, ben 415, suddivise in 38 alberghi, 11 campeggi, 26 affittacamere, 22 agriturismi, 199 appartamenti turistici, 85 bed and breakfast, 11 case vacanze, 11 case per ferie, 6 country house e 2 residenze d'epoca.

"Questi numeri - ha detto l'assessore al Turismo del Comune di Fano Etienn Lucarelli durante un incontro con gli operatori del settore - derivano anche da enti, fondazioni, professionisti e associazioni, oggi ci ritroviamo un calendario di eventi e attività sicuramente importante che rispecchia l'identità, le tradizioni della città e che fa da forte richiamo turistico".