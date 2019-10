Sindaco Pesaro, qui detassazione 3 anni

(ANSA) - PESARO, 18 OTT - "A Pesaro da qualche anno chi apre una nuova attività o impresa non paga per tre anni le tasse comunali: Imu-Tasi, Tari-rifiuti, suolo pubblico, pubblicità".

Ma le domande sono poche. Lo rileva il sindaco Matteo Ricci.

"Scriverò di nuovo, per l'ennesima volta, a commercialisti e associazioni di categoria affinché informino i propri clienti adeguatamente. È incredibile" dice il sindaco, in merito ai dati sulle imprese che hanno presentato domanda per le agevolazioni concesse dal Comune: 5 nel 2015, 10 nel 2016, 5 nel 2017, 3 nel 2018, 4 nel 2019. "Tasse: tutti giustamente si lamentano che in Italia sono troppo alte", a Pesaro ci sono agevolazioni, ma possibile che chi apre un'attività "non presenti la domanda? Che non ne abbia bisogno? Che ogni volta che inauguro un'attività quasi nessuno conosca la possibile detassazione?". Sicuramente "noi dovremo promuovere di più la misura. Ma come è possibile che chi tiene la contabilità non dica ai clienti che è possibile avere il rimborso delle tasse?" conclude.