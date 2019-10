Bimba dona disegno a Polstrada Macerata

Due fogli con disegni e scrItte in stampatello per ringraziare la polizia "èerché aiuta tutti", paragonando i poliziotti ad "angeli che proteggeranno i bambini per sempre". Li ha consegnati una bambina di 5 anni, Paola, agli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Civitanova Marche, dove si era presentata accompagnata dai genitori. Molto emozionata, ha detto di essere portavoce dei suoi compagni della scuola materna di Porto Potenza Picena. Un gesto accoto con entusiasmo ed emozione dal questore di Macerata Antonio Pignataro e dal comandante della Polizia Stradale di Macerata Tommaso Vecchio, dopo i fatti di Trieste. "Di fronte alle difficoltà che tutti i poliziotti affrontano quotidianamente, è bello vedere come ci sia qualcuno che partecipa e condivide con gioia il lavoro che viene svolto tutti i giorni con impegno e sacrificio, anche a costo della propria vita" il commento di Pignataro.