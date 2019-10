Progetto nuova illuminazione Waterfront

Il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli ha postato su Facebook i rendering della nuova illuminazione del Waterfront. "Stiamo lavorando per rendere Ancona più bella, più attenta all'ambiente, più innovativa e più sicura - spiega -. Così sarà la nuova illuminazione del waterfront, che va dal Porto Antico alla Mole, dal Guasco a corso Mazzini, prevede 500 nuovi punti luce a basso consumo energetico, predisposti per l'accesso Wi Fi e (in alcune aree sensibili) dotati di telecamere di videosorveglianza".

Mancinelli ha postato anche un'immagine del voluminoso fascicolo del progetto definitivo approvato ieri dalla Giunta: "è un programma molto articolato. Lo avevamo previsto nel Piano Strategico, abbiamo ottenuto le risorse necessarie (oltre 2 milioni) con finanziamenti europei e la partnership col porto, ora a breve si parte con la gara d'appalto". Il bando di gara sarà emesso entro l'anno.