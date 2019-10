Incendio in appartamento Hotel House

Un incendio è divampato poco dopo le 6 in un appartamento al quarto piano del grattacielo multietnico Hotel House dove vive una famiglia di origine straniera. Il rogo, che si è propagato anche in parte del terrazzo, è stato poi spento dai vigili del fuoco. Le fiamme, partite dal salone dell'abitazione, hanno divorato gran parte dell'arredamento. Sono in corso accertamenti per capire le cause dell'incendio che non avrebbe causato lesioni o intossicazioni ad alcuno degli occupanti.