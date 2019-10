Collettivo 25 kmh per bici in città

Promuovere l'utilizzo delle biciclette e incrementare il numero di persone che si spostano su due ruote per raggiungere il posto di lavoro o per il tempo libero ad Ancona al fine di contrastare i problemi legati al traffico urbano e all'inquinamento. Sono gli obiettivi del "Collettivo 25 kmh", un nuovo progetto che nasce dalla collaborazione di singoli cittadini, associazioni e aziende del territorio sul tema della mobilità sostenibile, ideato da Zucchero a velò, Legambiente Marche, Ciclofficina, Decathlon, Ebiketruck, Fondazione Michele Scarponi. A partire dai prossimi mesi, il Collettivo si impegnerà ad organizzare iniziative ed attività per promuovere la mobilità dolce e sensibilizzare i cittadini circa il ruolo che oggi una mobilità alternativa può assumere nel contesto della qualità della vita individuale e collettiva. Incoraggiando l'uso della bicicletta in città, si può ridurre l'utilizzo delle automobili private, facendo diminuire il traffico nelle ore di punta e l'inquinamento dell'aria.