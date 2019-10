Droga, controlli Ps presso scuole

Intensificati i controlli degli agenti delle Volanti della Questura di Ancona, con pattugliamenti, insieme a unità cinofile, presso i luoghi di aggregazione come piazze, luoghi appartati e parchi, ma anche presso gli istituti scolastici. In particolare nei pressi ddi quelli di secondo grado nei quartieri periferici i poliziotti hanno riscontrato la presenza di soggetti dediti all'uso di sostanze stupefacenti. Stamane un 19enne anconetano, controllato prima di entrare a scuola, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di hascisc, cartine e tabacco per il confezionamento delle 'canne'. La droga è stata sequestrata e lui è stato segnalato alla Prefettura. Nel perimetro esterno dell'istituto, nella zona sud di Ancona, i cani poliziotto Hermes e Edox hanno scovato un involucro contenente 4 dosi di hascisc per un peso complessivo di circa 3 grammi.