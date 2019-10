Borrelli,muffa in casetta? Verificheremo

(ANSA) - ANCONA, 13 OTT - "Domani stesso andremo a vedere e cercheremo di capire. Se c'è qualche difetto lo metteremo a posto". Lo ha detto ai cronisti il capo dipartimento di protezione civile Angelo Borrelli, ad Ancona per l'inizio della settimana nazionale della protezione civile, a proposito dei difetti in una casetta nel Borgo 1 di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) dove un residente ha segnalato la presenza di muffa, umidità e pareti sfondate vicino al pavimento.

"Cosa strana - ha osservato Borrelli - è che si tratta di una casetta del Consorzio Arcale, da quello che ho capito, e non riesco a capire come ci possa essere stata muffa nelle loro casette perché abbiamo avuto qualche problemino per quelle realizzate dal Consorzio Cns. Se c'è qualche difetto - ha concluso - lo metteremo a posto".