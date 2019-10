Capitali cultura 2033, Pesaro e Urbino

(ANSA) - PESARO, 12 OTT - "Bene il riconoscimento Unesco sulla città della musica e il 150/O di Rossini" ma Pesaro non si accontenta. Il sindaco Matteo Ricci rilancia "sulla candidatura di Pesaro e Urbino a Città europea della cultura 2033" che vorrebbe presentare "ufficialmente a Matera entro fine anno" insieme al sindaco di Urbino Maurizio Gambini. "Con Urbino e il sindaco Gambini - ha detto a margine degli stati generali del Turismo a Pesaro - abbiamo costruito una sinergia notevole nell'abbinata Rossini-Raffaello. La prossima settimana riprenderemo il tema anche con la Provincia e gli altri Comuni coinvolti, a iniziare da Fano. Mettiamo in rete soggetti e territori per essere un polo di attrattività: vogliamo presentare la candidatura ufficialmente a Matera entro fine anno. Nella Capitale europea della cultura 2019 si sono messi in moto investimenti infrastrutturali, sono arrivati milioni di fondi europei. Non so se ci arriveremo ma con la candidatura, che è già un brand di per sé, diamo in ogni caso una direzione".