Comune Pesaro: M5s, apertura amministrazione ci inorgoglisce

(ANSA) - PESARO, 10 OTT - Il gruppo consiliare di M5s del Comune di Pesaro replica ai consiglieri comunali di centrodestra, accusandoli di "nanismo politico" e di "totale assenza assenza di risultati", che li costringe a "rincorrere il M5s che di buone idee ne ha in abbondanza e sta trovando consenso anche negli oppositori storici". "L'apertura dell'amministrazione verso le nostre proposte - argomentano i consiglieri pentastellati, riferendosi alla delega data dal sindaco Matteo Ricci alla candidata sindaca Frenquellucci - ci inorgoglisce e ci rende fieri di aver sempre avuto l'obiettivo sugli argomenti giusti. L'apertura di Pesaro Studi sarà una medaglia che ci appuntiamo al petto con entusiasmo, sicuri di fare il bene della città e di tutti i cittadini. Se n'è accorto Ricci - insistono - che ha dato via libera alla prima progettazione condivisa della nostra città. Sarà l'opportunità per realizzare una grande opera con il fattivo contributo di tutti, ma non se ne sono accorti i rappresentanti del centrodestra che preferiscono fare la politica urlata, quella che fa effetto, ma desolatamente vuota di risultati pratici".

"E' più facile distruggere che costruire, ma noi - annunciano - faremo esattamente questo e costruiremo una città migliore assieme a chi ci sta, con le forze politiche, le associazioni e tutti i rappresentanti della società civile di Pesaro che sognano e vogliono una Pesaro moderna e al passo con le grandi realtà nazionali e internazionali". "Nessun ingresso in maggioranza, nessun inciucio, nessuna casacca da cambiare", e nessun "tradimento" del voto dei pesaresi. Anzi, "è vero il contrario! Nel nostro programma abbiamo messo in prima posizione cercare di riportare Pesaro studi a nuova vita, che rimane uno dei punti salienti della nostra azione politica". L'accusa di trasformismo "la rimandiamo direttamente al mittente, che essendo rimasto ulteriormente scottato dalle vicende nazionali, si compatta unicamente attorno alla critica, senza produrre alcuna proposta". Con il Pd e la maggioranza c'è "unicamente una condivisione progettuale, su un tema fortemente voluto dal Movimento 5 stelle che rimane coerente al suo programma".E inoltre, "il centrodestra dimentica che la attuale maggioranza è indipendente nel far valere la propria linea politica avendo i numeri per attuare a prescindere la propria linea". Infine "la rivoluzione gentile citata a sproposito nel comunicato è esattamente quella che stiamo cercando di portare avanti, quando riusciamo ad avere una convergenza sui temi che fanno parte del programma proposto in campagna elettorale. Una buona idea non ha colore politico. Le nostre idee non sono cambiate e proprio per rispetto di chi ci ha sostenuto con il voto che portiamo avanti quelle politiche che possono portare vantaggio alla città e ai pesaresi".(ANSA).