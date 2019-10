A fuoco stabilimento balneare

(ANSA) - MONTEMARCIANO (ANCONA), 10 OTT - Un incendio è divampato in serata allo stabilimento balneare Chateaur Chauteaur (ex Waikiki) a Marina di Montemarciano, sul lungomare al confine con Marzocca di Senigallia. Al lavoro 15 vigili del fuoco per mettere in sicurezza quello che resta dello chalet, praticamente solo lo scheletro della struttura. Sul posto anche due ambulanze di Asur e Croce Rossa di Senigallia, ma non si segnalano persone ferite né intossicate. L'episodio è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Senigallia, coadiuvati dalla polizia, ma l'ipotesi al momento più probabile è quella di un incendio doloso. Domani sarà effettuato un sopralluogo.